Nieuwe parking moet veiligheid in Hoeilaartse schoolomgeving verhogen

Hoeilaart heeft een nieuwe parking en een kiss-and-ridezone laten aanleggen in de Koldamstraat. De gemeente hoopt dat de verkeersdrukte in de schoolomgeving afneemt door de extra parkeerinfrastructuur.

Op de nieuwe parking in de Koldamstraat is plaats voor 24 wagens. Er is ook een kiss-and-ridezone voorzien. “De parking ligt op wandelafstand van de twee basisscholen in onze gemeente. Kinderen kunnen alleen of met hun ouders of grootouders naar school stappen”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Pieter Muyldermans. “Op die manier willen we de verkeersdrukte in de schoolomgeving laten afnemen.”

Hoeilaart heeft zich ook aangesloten bij het Octopusplan van de Voetgangersbeweging vzw. “Als Octopusgemeente willen we werk maken van een kindvriendelijke en gezonde schoolomgeving”, vult Muyldermans aan. “In de Willem Eggerickxstraat hebben we bijvoorbeeld Octopuspaaltjes laten plaatsen om te verhinderen dat wagens nog over het voetpad rijden.”​

Foto: gemeente Hoeilaart