Nieuwe reeks op RINGtv: ‘Beestig goed bezig’

Het is vandaag werelddierendag. Een dag waarop wereldwijd aandacht besteed wordt aan dieren, van klein tot groot. Met de slogan ‘Beestig goed bezig’ wil de provincie Vlaams-Brabant ook in de toekomst sterk inzetten op het welbevinden van dieren. Volgende zaterdag start op RINGtv een nieuwe reeks over dieren met de titel, jawel, ‘Beestig goed bezig’

In de eerste aflevering van de nieuwe RINGtv-reeks ‘Beestig goed bezig’ zie je hoe het eraan toegaat in dierenasiel Tienen. Het zijn dierenasielen zoals deze die de provincie ondersteunt. Precies omdat ze zo belangrijk zijn. “We merken dat mensen door de coronalockdowns veel huisdieren zijn gaan houden”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Als de dieren aan hun lot worden overgelaten, moeten ze gepaste opvang krijgen en herplaatst worden zodat ze een nieuw baasje krijgen.”

Nevens hoopt dat er de volgende jaren nieuwe dierenasielen bijkomen want daar is nood aan. Ook wil de provincie de asielen professionaliseren. In het verlengde van werelddierendag starten we bij RINGtv volgende zaterdag met de reeks ‘beestig goed bezig’. Daarin kom je een pak te weten over de dierenwereld in onze regio.