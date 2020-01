Nieuwe school in Oetingen krijgt vorm

De nieuwe school in het centrum van Oetingen zal onderdak bieden aan de kleuters van de Vrije Basisschool De Bron en de leerlingen van de Gemeentelijke Lagere School De Oester. “In het gebouw worden 4 of 5 kleuterklassen voorzien, de lagere school krijgt 6 klassen en er komt een grote centrale, multifunctionele ruimte”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Christa Dermez. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat scholen van twee onderwijsnetten samenwerken aan een dergelijk project.

De gemeente koos uit 10 dossiers het ontwerp van een Brussels architectenbureau. “De school mag geen eiland op zich worden in het dorp”, licht Kelly Hendriks van B-ILD Architects toe. “Het doel is om een school te bouwen met een landelijk en groen karakter en met een open zicht naar het achterliggende Pajotse landschap.”

Het nieuwe schoolgebouw komt achter het oude klooster en naast het nieuwe scoutslokaal. De bouw zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tegen september 2022 moet de nieuwe school klaar zijn. Het totale budget bedraagt 4,5 miljoen euro.