Nieuwe slogan siert (tijdelijk) Dilbeeks straatbeeld

“Met onze actie willen een duidelijk signaal geven dat wij Dilbeek zien als een open gemeente,” zegt Yann Robbe van DNA!. “Dilbeek is een gemeente in het Vlaamse Gewest, maar grenst ook aan Brussel met zijn internationale bevolking. Als iemand beslist in Dilbeek te komen wonen, moeten we hem of haar betrekken bij onze gemeente. Wij willen dat doen vanuit wat ons verbindt, niet wat ons verdeelt,” klinkt het.

De welbekende slogan van Dilbeek is aan vervanging toe, vindt DNA!. “Het is een overblijfsel van een politieke strijd uit de jaren tachtig en hoort niet meer thuis op de gevel van een cultureel centrum met regionale uitstraling,” klinkt het, doelend op De Westrand.

De partij zal de spandoeken in de loop van de dag zelf verwijderen.