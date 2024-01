De vakbond is misnoegd over de toekomstplannen die van de NMBS een efficiënt spoorwegbedrijf moeten maken. ACOD vindt ook dat de sociale dialoog met de voeten getreden wordt. Het is nog niet duidelijk of de andere vakbonden zich bij de actie aansluiten.

Zowel in november als december was er al een 48-urenstaking, deze 72-urenstaking zou dus de derde in korte tijd zijn.