Nieuwe streetart aan Leeuwse Sint-Stevensschool

Wie dezer dagen in de buurt is van de Sint-Stevensschool in het gehucht Negenmanneke in Sint-Pieters-Leeuw, kan oog in oog komen te staan met een gigantische rugzak die op de buitenmuur van de school is geschilderd. Het is de blikvanger van het Street Art project 'Packed for the Future’ dat de Antwerpse kunstenaar Toon Van Ishoven uitvoert in opdracht van de gemeente en het schoolbestuur.