Nieuwe website voor jarig Documentatiecentrum Vlaamse Rand

Het Documentatiecentrum Vlaamse Rand viert zijn tiende verjaardag met een volledig vernieuwde website. De website is nu makkelijker toegankelijk via een smartphone of tablet, heeft een nieuwe manier van navigeren en richt zich nu ook op anderstaligen.

De vernieuwde website van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand bundelt alles voortaan in één grote databank. Iets opvragen doe je voortaan door te zoeken op jaartal, gemeente of categorie. Vervolgens kan je het zoekresultaat verfijnen.

Vaste waarden zijn behouden, al krijgen ze soms een nieuwe naam. Zo zijn de thematische fiches die BRIO en het Documentatiecentrum schrijven voortaan te selecteren onder de noemer ‘sleutelinfo’. De ‘matrix’ bundelt dan weer de belangrijkste publicaties, cijfers en sleutelinfo rond een aantal kernkwesties. Het ‘Rand-ABC’ is een alfabetische lijst met sleutelinfo over typische Randonderwerpen (vb. faciliteiten of groene gordel). De selectie standaardwerken over de Rand is gebundeld onder de noemer ‘leestips’.

Het documentatiecentrum wil ook anderstaligen bereiken en verzamelt voortaan ook anderstalige werken. De startpagina van de vernieuwde website en een aantal artikels zijn al vertaald in het Frans, Duits en Engels.

Sinds de opstart van www.docu.vlaamserand.be registreerde de site ruim 360.000 bezoekers.