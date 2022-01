Nieuwe zaal 'Den Broebel' biedt onderdak aan Rode Kruis en Roosdaalse verenigingen

De nieuwe polyvalente zaal in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, een deelgemeente van Roosdaal, is bijna klaar. Voor de nieuwbouw werd de voormalige voetbalkantine ‘Den Broebel’ gesloopt. De naam blijft wel behouden. Vanaf 7 februari kunnen er evenementen en activiteiten plaatsvinden.

In en rond voetbalkantine ‘Den Broebel’ in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek werden in het verleden televisieprogramma’s FC Nerds en Amateurs opgenomen. Vorig jaar ging de kantine aan de Gustaaf Ponchautstraat tegen de vlakte. In de plaats werd een nieuwe polyvalente zaal gebouwd. “Die is bijna klaar. Vanaf 7 februari kan de zaal gehuurd worden voor activiteiten van verenigingen, evenementen en privéfeesten”, vertelt schepen Johan Van Lierde. “De zaal biedt ruimte voor maximaal tweehonderd personen.”

Ook het Rode Kruis Roosdaal krijgt onderdak in de nieuwbouw. Er is een lesruimte en een ruime garage voor onder meer de ziekenwagen van de hulpverleningsorganisatie voorzien. Het vroegere voetbalveld werd voor een deel beplant. De andere buitenruimte wordt omgevormd tot terras en speelweide.