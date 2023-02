Nieuwe zaal voor Kraainemse Lijsterbes

Gemeenschapscentrum de Lijsterbes in Kraainem heeft een gloednieuwe polyvalente zaal. De nieuwe zaal is er voor evenementen van het gemeenschapscentrum en voor de verenigingen en inwoners van Kraainem.

Gemeenschapscentrum de Lijsterbes, een van de zeven GC’s van vzw ‘de Rand’, liet een oude schuur ombouwen tot polyvalente zaal. “We doopten de nieuwe zaal ‘De Loods’”, vertelt centrumverantwoordelijke Damienne D’heygers. “De zaal heeft 50 zittende plaatsen of 80 staande. Ze heeft ook een groendak dat we als tribune kunnen gebruiken. In de zaal is er plaats voor concerten, tentoonstellingen, workshops en filmvertoningen. “Ook verenigingen of inwoners van Kraainem kunnen de zaal ook huren.”