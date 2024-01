Het gemeentebestuur van Meise investeerde in de aankoop van een zoutsilo die intussen ook geïnstalleerd is bij de gemeentelijke loods en met deze winterprik meteen dienst doet. Het gaat om een investering van zo’n 80.000 euro. De silo heeft een capaciteit van 50 m3 zout.

Nieuwe zoutsilo meteen nuttig in Meise: "Nu kunnen we de vrachtwagens veel sneller vullen en dus ook uitrijden"

"We hebben de silo al van vorige week bij de eerste strooirondes van zout kunnen gebruiken", zegt schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert. "Deze aanschaf stelt de arbeiders van de uitvoerende diensten in staat om op een efficiënte, snelle en milieuvriendelijke manier de strooiwagens te vullen.Het gebruik van de zoutsilo zorgt bovendien voor een correcte opslag van het zout. Problemen zoals het lekken van zout in en rond de loods, wat in het verleden vaak voorkwam, worden zo voorkomen.”

Geen opslag in zakken meer

Vroeger gebeurde de opslag grote zakken. "Maar die konden al eens scheuren", vertelt Heyvaert. "Daardoor kwam er zout op de grond terecht. Bovendien moesten vrachtwagens ofwel manueel ofwel met de bulldozer worden gevuld. Dat is nu verleden tijd. Nu rijden ze gewoon onder de silo en door het openen van een klep, kan het zout gewoon in de laadbak lopen, zonder verspilling. Er kan nu veel sneller worden bijgevuld en dus ook efficiënter worden rondgereden."

Gemeentelijk strooiplan

Bij aangekondigde of vastgestelde vriestemperaturen en sneeuwval met het risico op gladde wegen, treedt het gemeentelijke strooiplan in werking. "Hierbij beginnen de strooidiensten met het preventief strooien van de meest risicovolle locaties, zoals wegen met hellingen, bruggen en grote wegen waar openbaar vervoer passeert", weet de schepen. “Het strooien van de wegen, gebeurt in principe met drie voertuigen. Het type voertuig dat wordt ingezet, is afhankelijk van de categorie en de bereidbaarheid van de wegen, bijvoorbeeld de inzet van een tractor op hellingen. Voor voet- en fietspaden gebruiken de strooiploegen een kleine tractor om deze sneeuw- en ijsvrij te maken. In dorpscentra, bij openbare gebouwen en ouderenvoorzieningen worden toegangen handmatig vrijgemaakt en gestrooid.”

Help de strooidiensten

Het is volgens de schepen ook belangrijk om te weten dat strooizout pas optimaal werkt, wanneer de wegen bereden worden. “Het kan dus voorkomen dat de strooiwagen al in een straat is langsgekomen, maar dat het resultaat nog niet zichtbaar is”, vertelt Heyvaert. “Onze strooidiensten ervaren wel moeilijkheden en risico's bij het berijden van niet-gestrooide wegen. Inwoners kunnen hen helpen door hun wagen niet op straat te parkeren en ervoor te zorgen dat onze strooiploegen vrije doorgang hebben.”