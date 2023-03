Nieuwenrode wil molen tweede leven geven

In Nieuwenrode in Kapelle-op-den-Bos is een groot project opgestart onder de noemer 'Red de Molen'. Via onder meer crowdfunding wil de vzw Million Voices 30.000 euro ophalen om de molen in de Molenstraat te restaureren en een nieuwe bestemming te geven.

“De molen werd in 1768 gebouwd door een norbertijn van Grimbergen die proost was in Nieuwenrode”, zegt Geert Mertens van de vzw Million Voices. “Aanvankelijk draaide de molen enkel op windkracht, daarna kwam er een molen bij die op stoom werd aangedreven. Maar in 1914 staken de Duitsers de molen in brand omdat die als uitkijkpost kon dienen. De stoommolen werkte nog tot 1929, daarna werd die aangedreven door een dieselmotor. In de Tweede Wereldoorlog vielen de molenactiviteiten stil omdat de Duitsers geen vergunning meer gaven. Ook de kerk was toen afgebrand en de schuur van het molenhuis diende als noodkerk.”

Replica

De molen verdween uit het straatbeeld, maar in de jaren ’90 kreeg Nieuwenrode opnieuw een molen. “Het is een replica gebouwd op een schaal één vierde door Omèr De Smedt”, gaat Mertens verder. “De onderdelen van de molen zijn bewaard en nu willen we deze vergeten parel in ons dorp heropbouwen in de Molenstraat, die helemaal wordt heraangelegd.”

“Aan het nieuwe bufferbekken komt een ontmoetingsplaats waar we de molen willen opbouwen. We willen erfgoed terug tot leven laten komen en het verhaal van Nieuwenrode op de site vertellen. Later willen we er ook een wandel- en fietsroute aan koppelen.”

Molenbier

Momenteel loopt een crowdfundingactie. “Iedereen die minimum twee euro stort en de locatie opgeeft waar ons groot spandoek in het dorp hangt, maakt kans om een elektrische step te winnen met een waarde van zo’n 300 euro”, vertelt Geert. “Daarnaast hebben we het speciaal molenbier Het Gevlucht laten brouwen. Het gevlucht is de term voor de gietijzeren knoop waarmee de wieken met mekaar verboden zijn.”

“We zoeken inmiddels ook toneelspelers, figuranten, decorbouwers, dj’s, zangers, artiesten, enzomeer die willen meehelpen aan ons groot openingsfeest in het voorjaar 2024 met een muziektheater.”

“Rond het project ‘Red de molen’ zijn verschillende werkgroepen, verenigingen en vrijwilligers actief. Onder de noemer Bouw mee aan ons dorp willen we buurten binnen de gemeente stimuleren door verbindende activiteiten te organiseren met elkaar en zo het sociaal weefsel te versterken.”

Alle info kan je vinden op deze website www.molennieuwenrode.be