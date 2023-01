In het centrum van Merchtem blijft de Nieuwstraat nog tot en met 20 januari afgesloten in beide richtingen. Door een zinkgat en waterlek is de straat al zo’n drietal weken afgesloten.

Nieuwstraat in Merchtem nog anderhalve week afgesloten

Zowat drie weken geleden ontstond er een zinkgat in de Nieuwstraat ter hoogte van Pastrestaurant Loos, schuin over het gemeentehuis. “Dat eerste zinkgat was vermoedelijk het gevolg van een slecht aangesloten slikker op de riolering”, legt schepen van Openbare Werken Steven Elpers uit. “We vermoeden wel dat het water er al jaren kon wegspoelen. Het lek werd hersteld.”

Twee dagen later werd er in de kelder van een restaurant een grote hoeveelheid water aangetroffen. Onderzoek bleek dat er opnieuw een waterlek was. De straat moest dus opnieuw opgebroken worden. Arbeiders zijn deze week gestart met het herstellen van het waterlek.

“De Nieuwstraat blijft tot en met 20 januari afgesloten in beide richtingen. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid zoals tijdens de wekelijkse marktomleiding. Fietsers en voetgangers kunnen wel door”, laat de gemeente Merchtem intussen weten.