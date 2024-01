Nina Butera stopt met zingen. Dat kondigt de 19-jarige artieste uit Sint-Pieters-Leeuw zelf aan op sociale media. “Ik moet even de tijd nemen om mezelf te herontdekken. Muziek in de toekomst sluit ik niet uit, maar nu zet ik alles even on hold”, klinkt het.

Als prille tiener werd Nina Butera ontdekt door Christophe Severs, de zoon van Paul Severs. Ze bracht de voorbije jaren een tiental singles en won in haar carrière twee Loftrompetten en werd in 2020 genomineerd voor de Zomerhit van Radio 2. Die prijzen reikt televisiezender Ment uit aan de beste Vlaamse amusementsmuziek. Maar al een tijdje is het stil rond Butera. Die stilte doorbreekt de zangeres uit Sint-Pieters-Leeuw nu zelf.

“Het laatste jaar is een bewogen jaar geweest waar ik knopen heb moeten doorhakken. Ik heb de beslissing genomen om te stoppen met zingen”, zegt Butera. “Ik moet even tijd nemen voor mezelf en moet mezelf herontdekken. Ik weet niet wat de komende jaren voor mij in petto gaan hebben. Nummers schrijven, uitbrengen en optreden sluit ik naar de toekomst toe ook helemaal niet uit, maar voor nu zet ik alles even on hold.”

Foto: Facebook Jospop