Nina Butera waagt zich aan duet met White Bird

Het nummer gaat over een relatie die dreigt stuk te lopen. Nina Butera zingt voor de gelegenheid samen met White Bird, de artiestennaam van de Gentse singer-songwriter Bert Van Renne. "Voor dit duet hebben we gekozen voor een korrel in de stem. Zoals iemand als Bryan Adams. Ik vind dat mooi zo’n ruwe stem en dat combineert mooi met iemand met een pure stem. Dus bij Nina past White Bird perfect", zegt producer Christophe Severs.

Het nummer werd geschreven net na de dood van Paul Severs, de vader van Christophe. "De pianorif speelde mijn pa altijd in de woonkamer. Hij was een goede gitarist. De mensen die zijn repertoire goed kennen, gaan ook in de tekst zinnen van mijn vader herkennen. Welke? Dat laat ik de luisteraar zelf ontdekken", aldus Christophe.

Opvallend ook. De bijhorende videoclip is in volle coronatijd opgenomen. Zo zie je fragmenten van Nina en White Bird die ze thuis opnamen, maar nooit samen in beeld. Door de coronacrisis is ook de release van het debuutalbum van Nina Butera uitgesteld. Uitstel maar geen afstel, want Christophe gelooft rotsvast in zijn pupil. "Als ik haar als jonge meisje hoorde zingen, hoorde ik een volwassen, mature stem die een verhaal kan vertellen. Ik wist direct dat Nina een groot talent was", besluit Christophe.