Nog eens vier aanhoudingen in onderzoek naar drugsnetwerk

De politie kwam het netwerk op het spoor nadat het versleutelde berichten kon meelezen van SKY ECC. Dat systeem werd gebruikt door drugscriminelen om in het geheim te communiceren. De politie kon de bende, die vanuit Meise opereerde, in kaart brengen. “De bende maakte gebruik van voertuigen uitgerust met verborgen ruimtes om drugs komende uit Nederland, na opslag op verschillende locaties in België, te transporteren naar het Verenigd Koninkrijk”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Vrijdag werden twee van die internationale transporten onderschept, in Aalst en in Ieper.”

In het dossier werden 11 verdachten opgepakt. Vijf van hen werden zaterdag aangehouden. Daar komen er nu nog eens vier bij. “De vijfde die zondag werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, werd vrijgelaten onder voorwaarden”, zegt Blondeau. “Er werden ook onder meer 12 vuurwapens, 40 kilogram cocaïne, 13 kilogram heroïne, 100.000 euro cash geld, geldtelmachines en voertuigen in beslag genomen.”

In het dossier rond de Albanees-Bulgaarse drugsbende werden in totaal 12 huiszoekingen uitgevoerd. Vier daarvan in onze regio: Meise, Grimbergen, Diegem en Wezembeek-Oppem.