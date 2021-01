De Vlaamse Rand is de enige vervoerregio in Vlaanderen die nog geen akkoord heeft bereikt over het nieuwe openbaarvervoerplan voor 2022. Om meer bussen te voorzien in dichtbevolkte gebieden zou het aanbod in landelijkere gemeenten moeten inboeten.

Nog geen akkoord over openbaarvervoerplan voor Vlaamse Rand

Momenteel moet iedere Vlaming op enkele honderden meters van zijn deur een bus- of tramhalte hebben. In 2019 besliste de Vlaamse overheid om dat concept van ‘basismobiliteit’ te wijzigen naar ‘basisbereikbaarheid. Het openbaar vervoer zal zich daardoor concentreren op plekken waar de vraag het grootst is. Het nieuwe openbaarvervoerplan zal vanaf 2022 ingaan.

In alle vervoerregio’s is ondertussen een akkoord bereikt, behalve in de Vlaamse Rand. Het nieuwe vervoerplan mag niet meer kosten dan het huidige. “Wanneer men extra bussen wil inzetten op drukke lijnen, zal het aanbod ingeperkt moeten worden op andere plaatsen”, vertelt Stefan Stynen, de voorzitter van TreinTramBus, aan BRUZZ.

Vooral in het Pajottenland, de Zennevallei en sommige delen van Zemst, Kampenhout en Londerzeel zal het busaanbod verminderen. “Het heeft geen zin om lege bussen te laten rijden”, geeft Gooiks schepen van Mobiliteit Simon De Boeck (CD&V) toe, “maar dan moet er wel voldoende budget vrijgemaakt worden voor vervoer op maat in de landelijkere gebieden”.​