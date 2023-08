Noodweer verwacht: Humbeek Plage wordt stopgezet

Door het aangekondigde noodweer van vandaag beslisten de organisatoren van Humbeek Plage om de derde dag van het zomerevenement niet te laten doorgaan. “Het is met veel spijt in het hart, maar we namen de beslissing in overleg met de brandweer en het gemeentebestuur. De veiligheid van onze bezoekers, vrijwilligers en artiesten staat voorop”, laat de organisatie weten.

“Het was al een heel huzarenstuk om Humbeek Plage op te bouwen afgelopen week”, zegt Sven Moerenhout namens de organisatie. Voor Humbeek Plage worden immers tonnen zand aangevoerd om een groot strandparadijs te creëren met een beachbar, zwoele muziek, optredens, (kinder)animatie, snacks en cocktails. Er was ook een opblaasbaar hindernissenparcours van 60 meter lang voorzien, maar dat werd niet geplaatst.

“Normaal lokt het Humbeek Plage zo’n 5.000 bezoekers met goed weer, maar nu bleven vele mensen door het kwakkelweer thuis. Vergeet ook niet dat de mensen aan de oostzijde van het kanaal de overzetboot moeten nemen naar ons terrein op de Westvaartdijk omdat de brug aan Humbeek Sas in herstelling is. Dat zal ook wel wat mensen weggehouden hebben, naast het slechte weer.”

Het was de eerste keer dat Humbeek Plage ook vrijdagavond al van start ging. “Dan stond het programma Humbeek treedt op garant voor lokaal muzikaal talent”, vertelt Moerenhout. “Vrijdagavond was het nog vrij mooi weer en konden we toch nog 500 tot 600 bezoekers ontvangen. We verkochten toch nog heel wat snacks en drank.”

“Zaterdag was getekend door buien. We konden toch nog 300 à 400 bezoekers ontvangen, maar natuurlijk is dat niet hetzelfde als de vorige edities. Zondag zijn de optredens van Wim Soutaer en DJ Exit 11 geannuleerd. Ook het optreden van Eigen Kweek, bestaande uit uitsluitend leden van de familie Vangrunderbeek afkomstig uit Zemst, met Nederlandstalige covers, kon niet doorgaan.”

“Er is zondag noodweer voorspeld met veel buien en wind. Ons terrein is ook omgeven door hoge bomen. We willen geen risico’s nemen en besloten in samenspraak met de brandweer en het gemeentebestuur om alle activiteiten van Humbeek Plage op zondag te annuleren.”

Foto: Filip Decoster

“Het is onze elfde editie en het dertiende jaar dat Humbeek Plage bestaat. Tijdens corona konden twee jaar edities niet doorgaan. Dertien is een ongeluksgetal zeggen ze. Laat ons hopen dat we nu de komende tien jaar van rampspoed gespaard blijven en dat het mooi weer zal zijn en de brug ook hersteld zal zijn.”