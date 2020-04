Nooit eerder raadpleegden jullie zo massaal RINGtv.be

Almaar meer mensen surfen naar de website van RINGtv. In de maand maart steeg het aantal bezoeken op www.ringtv.be met 113 procent in vergelijking met 2019.

RINGtv zag het aantal bezoeken en bezoekers op z’n website de voorbije maanden fors stijgen. Alleen al in maart werden onze video's en artikels bijna 310.000 keer geraadpleegd, een stijging met 113 procent in vergelijking met maart 2019. De coronacrisis zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. Veel mensen zijn duidelijk op zoek naar betrouwbare informatie, cijfers en positieve verhalen uit eigen streek.

Maar ook het aantal unieke bezoekers op RINGtv.be steeg flink. Zo hebben in maart dit jaar 181.791 mensen minstens 1 keer de website bezocht. Dat is 104 procent meer in vergelijking met maart vorig jaar. Dagelijks gaat het om zo'n 8 tot 15.000 unieke bezoekers die even surfen naar RINGtv.be. De bereikcijfers van RINGtv.be zijn trouwens al een aantal maanden aan het stijgen. Zo lag ook in januari en februari het bereik ruim 40 tot 50% hoger in vergelijking met 2019.

Ook de app die we begin dit jaar lanceerde, nam een vliegende start. Zo wordt de RINGtv-applicatie dagelijks gemiddeld zo'n 30 keer gedownload. Met de app heb je jouw regionale televisie elk moment van de dag op zak.

Deze positieve cijfers zijn de beste appreciatie die een regionale televisiezender zich kan wensen. En ze bevestigen ook dat jouw regionale zender ook na 25 jaar nog lang niet is uitgezongen.