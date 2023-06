Nummerplaat van liftbus Machels zorgcentrum gestolen: bewoners kunnen niet meer op uitstap

Beide nummerplaten van de liftbus van zorgcentrum De Klink in Diegem zijn eraf gevezen. Een groot probleem voor het wooncentrum voor mensen met een mentale beperking, want rolstoelgebruikers kunnen nu niet meer mee op uitstap. "We hadden bijvoorbeeld deze maandag een uitstap gepland naar de snoezelboerderij in Dilbeek, waar ze een leuk contact kunnen hebben met de dieren. Dat kan allemaal niet doorgaan. Maar erger nog, en wat echt een probleem is, zijn ziekenhuisbezoeken. Mensen in een rolstoel moeten in het ziekenhuis geraken en dat lukt niet zonder die bus”, vertelt Pieter-Jan Ceuppens van zorgcentrum De Klink. Het zorgcentrum diende meteen een klacht in bij de politie, maar door de administratieve rompslomp is er nog altijd geen nieuwe nummerplaat. Er zijn wel alternatieven, maar die zijn te duur. "Een taxidienst is er, maar dat kost veel geld en om een ijsje te gaan eten, wordt het dan wel een hele dure uitstap."