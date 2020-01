NV-A dient klacht in tegen deal rond vijver Essenbeek

De Halse N-VA dient bij de Vlaamse overheid klacht in tegen de dading die de stad Halle sloot met de bouwpromotor die aan de kasteelvijver in Essenbeek 11 woningen wil bouwen. Volgens de oppositiepartij schendt die beslissing de principes van behoorlijk bestuur.

De eigenaar van de vijver en de omliggende gronden wil op de oever van de kasteelvijver van Essenbeek 11 woningen bouwen. De juridische uitputtingsslag rond die zaak duurt intussen al 20 jaar. Een tijdje geleden sloten de eigenaar en het Halse stadsbestuur een dading. Dat is een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen waardoor alle lopende juridische procedures worden stopgezet. “Het gaat om een compromis waarbij de stad toegevingen doet, maar ook de projectontwikkelaar”, legde burgemeester Marc Snoeck toen uit. “Zo moet hij het zicht op de vijver behouden, een weg rond de vijver aanleggen en op termijn moet er een doorsteek komen naar het Warandepark.”

De N-VA is niet te spreken over die démarche en dient klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de deal die het schepencollege sloot met de bouwpromotor. “Terwijl de gemeenteraadsleden dachten dat de beroepsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen liep, bleek de rechtszaak uitgesteld en maakte het schepencollege in het geheim een deal met een bouwpromotor. Deze achterkamerpolitiek schendt de principes van behoorlijk bestuur. We vragen dan ook aan de hogere overheid om de gemeenteraadsbeslissing over het bouwproject aan de vijver van Essenbeek te vernietigen ”, vinden de Essenbeekse N-VA-gemeenteraadsleden Mark Demesmaeker en Nelly Lanis.