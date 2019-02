Ochtendspits: oppassen voor gladde wegen!

Het heft vannacht ook in Halle-Vilvoorde gesneeuwd. De sneeuwzone heeft het land al een tijd verlaten. De stroodiensten hebben ruim de tijd gehad om hun werk te doen. In totaal werd 1.400 ton strooizout gebruikt om de wegen vrij te houden. Toch waarschuwt Wegen en Verkeer voor gladde wegen.

De wegen liggen er in onze regio in het algemeen goed bij. Maar hier en daar ligt er sneeuw. In de loop van de voormiddag zal de temperatuur stijgen en boven het vriespunt komen, waardoor de wegen glad en gevaarlijk kunnen worden.

Daarom raadt het Agentschap Wegen en Verkeer chauffeurs aan hun rijgedrag aan te passen door voldoende afstand te houden en de snelheid te matigen. Meer info op de website van het Vlaams Verkeerscentrum (www.verkeerscentrum.be)

Vervoersmaatschappij De Lijn meldt geen grote problemen. Alleen in de regio van het Pajottenland zijn hier en daar vertragingen mogelijk, voor de rest verloopt het busverkeer normaal.