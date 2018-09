Jurgen Lagrange en Stijn Dedobbeleer hebben het wereldrecord air hockey verplulverd. Ze hielden het in totaal 48 uur vol. Ze doen daarmee 20 uur beter dan het vorige wereldrecord, dat op naam stond van twee Canadezen.

Oetingen is wereldrecord rijker

Vrijdag om 16 uur begon het Jurgen en Stijn aan hun wereldrecordpoging. Twee dagen lang moesten ze non-stop air hockey spelen. Volgens de regels mogen ze per uur 5 minuten rust, maar die spaarde het duo op. Om de drie uur rustten ze uiteindelijk een kwartier.

Op zondagochtend werd besloten om met hun opgespaarde minuten een half uur te rusten. Vooral de lange nachten zonder publiek hakten er stevig in. Maar zondag om 16 uur was het verlossende einduur daar. Na het wereldrecord barbecue vorig jaar is Oetingen opnieuw twee wereldrecordhouders rijker.

Stijn scoorde in totaal 1965 punten, Jurgen 1440. De opbrengsten van de actie gaan naar drie goede doelen: de vzw Tout Bien dat aan werkt rond zelfdofding, een school in Nepal die zware schade opliep door een aardbeving en Jente Segers, een Gooikenaar die in 1999 verlamd raakte toen hij werd aangereden door een auto.

Foto: Michel Doomst