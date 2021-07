Oldtimers verrassen bewoners woonzorgcentra en Roosdaalse jeugd

De bewoners van woonzorgcentra in Roosdaal, Pepingen en Dilbeek en de jeugd uit Strijtem werden zaterdag even terug in de tijd gekatapulteerd. Een stoet van oldtimers trok langs de woonzorgcentra en het Roosdaalse jeugdhuis.

Twee jaar geleden organiseerde woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw uit Roosdaal een Vlaamse kermis met 45 oldtimers en 40 rommelmarktkramen. Met 700 bezoekers was het oldtimertreffen een succes. “Een nieuwe editie moesten we voorlopig in de koelkast steken, maar we zochten naar een alternatief”, vertelt woon- en leefbegeleider Arjen Geerts.

Zaterdag trok een stoet van achttien oldtimers, waaronder één motor, langs woonzorgcentra Henri Vander Stokken in Pepingen, Maria Assumpta in Dilbeek, Onze-Lieve-Vrouw in Roosdaal en jeugdhuis Splinter in Strijtem. “De bewoners werden verrast, want we hadden de rondrit niet aangekondigd om een volkstoeloop te vermijden”, aldus Geerts. “Ik denk dat het voor de bewoners van de woonzorgcentra een plezier was om voertuigen uit hun jonge jaren terug te zien.”​