Olivier uit Vollezele mag zich 'cake designer' noemen: “Mensen gelukkig maken met smaken”

Olivier De Clerck uit Vollezele heeft een uitzonderlijk diploma behaald, namelijk dat van 'cake designer'. De patissier mocht daarvoor drie weken lang gaan leren van de besten in het vak, in Parijs. Over heel de wereld zijn er slechts 1.000 gediplomeerde cake designers noemen. En daarvan is Olivier de enige Belg.

Maar liefst 47 uur lang aan gewerkt en met de hand geschilderd met eetbare verf. Patissier Olivier toont met veel trots enkele van zijn taartcreaties in zijn koffiehuis Criollo in Ninove. Want na drie weken intense training in Parijs mag hij zichzelf sinds kort gediplomeerd cake designer noemen. “Het waren intense weken, maar het voelde ook als thuiskomen want ik heb nog een aantal jaar gewerkt in Parijs”, zegt Olivier. “Ik had eigenlijk niet echt zin om direct naar huis te komen, want ik amuseerde mij rot.”

Luma's Cake International Academy selecteert telkens 12 talentvolle patissiers van over de hele wereld die van de beste in het vak mogen leren. Olivier was één van de gelukkigen. Hij leerde heel wat nieuwe technieken. “Zo is een roos op één van de taarten vervaardigd uit puur suiker, die we met afwisselende temperaturen brengen om ze een bepaalde vorm te geven. Daar hebben we maximum anderhalve minuut de tijd”, zegt Olivier.

Meer dan 20 jaar baatte Olivier samen met zijn ouders en vrouw een hotel uit in het Zuiden van Frankrijk. Sinds een aantal jaar heeft hij een eigen koffiehuis in Ninove, maar die staat klaar om over te nemen. Olivier wil zich volledig smijten in het maken van deze eetbare pareltjes. “Ik ben echt wel mijn passie gaan volgen, en me echt wel gaan specialiseren in heel speciale taarten waarmee ik mensen vooral gelukkig kan maken met smaken en streling voor het oog”, aldus Olivier.