Ombudsman vernietigend voor vergunningsaanvraag Brussels Airport: “Grove fouten zijn volstrekt onaanvaardbaar”

De ombudsman vindt het naar eigen zeggen zijn plicht om tal van fouten in de vergunningsaanvraag aan te kaarten. “Zo heeft de nieuwe aanvraag betrekking op baan 02/20, terwijl al sinds 2013 die nummering niet meer wordt gebruikt. De aanvraag kan dus als onrechtmatig worden beschouwd, aangezien de dwarsbaan 01/19 is geworden. Een dergelijke vergissing is onbegrijpelijk en volstrekt onaanvaardbaar, omdat zij de gehele procedure kan schaden”, zegt Philippe Touwaide.

Verder merkt Touwaide foute benamingen op, onder meer bij de luchtvaartterm CDO. “De ‘D’ moet je verstaan als descent en niet als decent. De internationale term bij dit landingsproces verwijst naar een continue daling van een vliegtuig, niet naar iets fatsoenlijk of ‘decent’ Een dergelijke fout is betreurenswaardig, vooral omdat ze verschillende keren wordt herhaald, en getuigt van een totaal gebrek aan kennis van de luchtvaart door de aanvrager”, is Touwaide snoeihard.

Ook op vlak van de aanpak van de geluidshinder stelt de ombudsman zich enkele vragen. “De aanvrager verbindt er zich nog altijd niet toe om bij te dragen aan het isolatiefonds dat het sinds 2003 moet beheren en aarzelt ook om een volledige geluidsmuur te bouwen rond de luchthaven, hoewel het daartoe al in 1991 verplicht werd”, klinkt het bij Touwaide. “Tot slot is de aanvraag voor onbeperkte duur. Het geven van een carte blanche zonder tijdslimiet is nooit een goede oplossing. Niemand kan de organisatie van het luchtverkeer over 20 of 30 jaar bepalen. Ik vraag daarom ook de vergunning te beperken tot maximaal 20 jaar.”