Omleidingsplan moet verkeershinder tijdens werken Zuidbrug en Zennebrug beperken

Maandag starten in Halle de werken voor de aanleg van de Zuidbrug en de Zennebrug. Dit weekend wordt het omleidingsplan van kracht. Op verschillende plekken in de Zennestad wordt de verkeerssituatie aangepast.

Vanaf zondag wordt de Suikerkaai afgesloten vanaf het Bevrijdingsplein. “Via die route is het centrum en Sint-Rochus niet meer bereikbaar”, verklaart schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke. “Dat zal een grote impact hebben op de mobiliteit. Met een doordacht omleidingsplan willen we de hinder beperken.”

Auguste Demaeghtlaan (N6)

Het autoverkeer wordt in grote lussen rond het historisch centrum gestuurd. Het kruispunt van de Zuster Bernardastraat en de Auguste Demaeghtlaan wordt afgesloten. “Dat moet leiden tot een betere doorstroom op de Auguste Demaeghtlaan. De lichten zullen er voortdurend op groen staan”, verduidelijkt Vandenbroecke. “Enkel voetgangers kunnen ‘rood’ aanvragen om over te steken. Vanuit de Louis Vanbeverenstraat kan je de Auguste Demaeghtlaan wel nog rechts opdraaien.”

Daarnaast zijn er nog enkele ingrepen op de Auguste Demaeghtlaan. De voorsorteerstrook richting Ninove wordt verlengd tot aan het kruispunt met de Zuster Bernardastraat. In de richting van Sint-Pieters-Leeuw kan het verkeer op de N6 gebruik maken van twee rijstroken tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg en de Jean Jacminstraat.

Willamekaai en Suikerkaai

De Willamekaai en de Suikerkaai worden tweerichtingsstraten. Daardoor kan je in de Willamekaai enkel nog parkeren op de voorziene parkeerplaatsen en niet meer over de volledige lengte. Op het kruispunt met de Bospoortbrug mag het verkeer niet meer alle richtingen uit.

Fietsers en openbaar vervoer

Op de Arkenvest is enkel nog openbaar vervoer en plaatselijk werfverkeer toegestaan. Fietsverkeer is verboden op de Arkenvest en de Willamekaai. “Voor fietsers is er een aangepaste verbinding tussen Nederhem en het Bevrijdingsplein”, vertelt Vandenbroecke. “Die route wordt voortaan een volwaardige voorrangsweg.” Via bewegwijzerde parkeerroutes moeten automobilisten de weg vinden naar de stads- en stadsrandparkings.