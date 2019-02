Omrijden tot Delhaize Humbeek? De moeite waard

Dat de brug in Humbeek al een tijdje gesloten is, voelen heel wat handelszaken in de buurt in hun portemonnee. Omdat ze moeilijker bereikbaar zijn verliezen ze heel wat klanten. De Delhaize in Humbeek heeft enkele originele acties op poten gezet om die klanten terug te winnen.

Wanneer je de Delhaize in de Kerkstraat in Humbeek wilt bereiken moet je met de auto een omleiding volgen via de Verbrande Brug in Grimbergen of via Kapelle-op-den-Bos. Te voet of met de fiets moet je de veerboot nemen. Niet handig wanneer je boodschappen moet doen, dus kiezen veel klanten voor een ander warenhuis. Om die klanten terug te winnen start de Delhaize in Humbeek met een aantal acties.

“We hebben een actie georganiseerd waarbij klanten 5 procent korting kregen op hun aankopen. De mensen die met het pont naar hier komen, moeten vaak zware zakken meezeulen. Voor hen hebben we een dienst die de boodschappen thuis gratis afzet. Tot slot is de winkel nu ook open op maandagochtend vanaf 8 uur,” zegt Heidi Brugghemans.

Al die acties hebben duidelijk al een effect en de klanten waarderen het blijkbaar. Dat is nodig, want de Delhaize zag de voorbije weken zo'n 1.300 klanten minder, goed voor een omzetverlies van 15%.