Onafhankelijk raadslid Danny Gooris zetelt na clash met Machels burgemeester De Groef in oppositie

“Ik heb 983 punten met Vooruit goedgekeurd”, steekt Gooris van wal. “In totaal heb ik drie keer tegengestemd waarvan twee keer voor het overdreven grote bouwproject op het Bessenveld vlak bij waar ik woon. Ik vind niet dat ik nu – omdat het niet in mijn achtertuin ligt – kan stemmen voor een project dat eveneens veel te groot is voor wat Machelen nodig heeft. Dat zou hypocriet zijn. Ik ben voor alle duidelijkheid voor de sanering van de CAT-site, de bouw van een nieuw ziekenhuis en een opleidingscentrum voor VDAB. De vraag is of die duizenden woningen er moeten bijkomen. Ik ben sowieso overal in onze gemeente tegen hoogbouw.”

Consequent

Een en ander zal ook gevolgen hebben volgens Gooris. “Je moet nu al een half uur rekenen om van Machelen naar Vilvoorde te rijden. Er komen wel 2.500 woningen bij en er gaan 5.000 mensen werken elke dag... Al die grote projecten gaan geen impact hebben, als je de experts moet geloven.” Dat stelt Gooris in vraag.

Volgens het raadslid wordt hij nu door burgemeester De Groef afgerekend op zijn consequente houding. “Ik word beschouwd als opstandig en niet loyaal. Ik mag nergens meer bij zijn, ook niet bij de meerderheidsvergaderingen. De burgemeester is de baas en dus ga ik maar terug naar de oppositie. Daar zal ik tenminste wel mijn mond mogen opendoen.”

Regels veranderen

Dat Gooris ook twee keer niet meestemde bij een voordracht? “Dat was een proteststem. Toen we van de oppositie naar de meerderheid gingen, kwam ik nog in aanmerking voor een schepenfunctie. Toen was nog duidelijk gezegd dat diegene met het hoogste aantal stemmen de functie kreeg. Ik heb mij daar bij neergelegd. Maar nu Tessa Verberckmoes als schepen vertrokken is, geldt dat allemaal niet meer en word ik gepasseerd. Het is al zoveel keer gebeurd dat de regels die in het begin worden afgesproken gaandeweg veranderen. En dan zou ik nu niet meer loyaal zijn...”

Reactie De Groef

Volgens De Groef was Gooris vooraf duidelijk gewaarschuwd nadat hij eerder al een paar keer had tegengestemd. “Er is zoals altijd een voorvergadering geweest”, reageert hij. “Gooris was duidelijk verwittigd dat als hij terug zou tegenstemmen hij zichzelf buiten de meerderheid zou plaatsen. We hebben daarom unaniem beslist dat hij de bestuursvergaderingen niet langer mag bijwonen. Eerder had Gooris zowel bij de voordracht van Stef Panneels als gemeenteraadsvoorzitter als bij die van Benny Blanckaert als schepen ook al tegengestemd. Het is niet alleen het aantal stemmen dat telt, zoals hij beweert. Zoiets wordt besproken in het meerderheidsoverleg en daar wordt dan de keuze gemaakt.”