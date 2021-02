Ondanks sluiting horeca lanceert Steenhuffelse brouwerij nieuw pilsbeer

Brouwerij De Hoorn uit de Londerzeelse deelgemeente Steenhuffel brengt een nieuw pilsbier op de markt. “Met Estaminet Refined Lager willen we het pilsbier naar een hoger niveau tillen”, klinkt het bij het brouwersteam.

Dertien jaar geleden lanceerden drie brouwers Estaminet Pils. “Het bier ontving internationaal al meerdere prestigieuze awards”, vertelt brouwmeester Stijn Bundervoet. “Toch blijven we onszelf uitdagen om de bestaande Estaminetpils te verfijnen en naar een nog hoger niveau te tillen. Dat resulteert nu in Estaminet Refined Lager”.

Dat het nieuwe pilsbier nu pas gelanceerd wordt, heeft te maken met het productieproces. “Hoge gistingsbieren vergen tijd en zorg”, aldus Bundervoet. “Dat resulteert in een bier met zachte florale toetsen, een lichte kruidig hopkarakter en een uniek fruitig gistingsaroma”. De brouwerij aarzelde niet om het bier voor te stellen tijdens de sluiting van de horeca. “Meer dan de helft van onze omzet komt uit de horeca”, stelt Peter Buelens van brouwerij De Hoorn, “toch willen we onze verantwoordelijk nemen om beleving te brengen in de sector".