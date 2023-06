Onderbroek Ondergronds bekijkt resultaat in Steenhuffel

Vandaag zijn de onderbroeken opnieuw opgegraven. Of toch wat er van overblijft. Want voor wie twijfelt aan het experiment: het resultaat is verrassend. “We zijn echt wel tevreden over het resultaat. Uit de staat van de onderbroeken blijkt dat er veel leven onder de grond is”, zegt Marleen Van der Velden van initiatiefnemer Landelijke Gilden. “Dat betekent veel schimmels, veel bacteriën, en veel kruipende insecten die allemaal onder de grond samenwerken om organische stof te verteren. En dat is een goede zaak voor wat er boven de grond moet groeien.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.