Onderhandelingen Wemmel en Overijse in laatste rechte lijn

In Wemmel en in Overijse zitten de coalitieonderhandelingen in de laatste rechte lijn. Dat werd gisterenavond vernomen bij de respectievelijke burgemeesters Walter Vansteenkiste (LB) en Inge Lenseclaes (OV2002-N-VA).

In Wemmel haalde de Lijst van de Burgemeester Wemmel van Vansteenkiste 12 zetels, de Franstalige lijst Wemmel Plus! 7 zetels en Intérets Communaux van ex-burgemeester Chris Andries 6 zetels. Gisterenavond werd opnieuw vergaderd met als enig agendapunt het afsluiten van de onderhandelen. "Het gaat nog enkel over punten en komma's", aldus Vansteenkiste gisterenavond.

In Overijse onderhandelen de kartels Overijse2002-N-VA (10 zetels) en Open Vld/Groen Overijse (9 zetels) al sinds kort na de verkiezingen. Terwijl de gesprekken tot voor kort nog muurvast zaten, is er volgens burgemeester Inge Lenseclaes "thans goede hoop dat deze nog deze week op een positieve manier kunnen afgerond worden". Overijse wordt momenteel bestuurd door Overijse2002-N-VA-CD&V en Open Vld. In de nieuwe coalitie zou CD&V, dat deze keer alleen opkwam en 3 zetels haalde, uit de boot vallen.

In Linkebeek is het wachten op het standpunt dat Activ inneemt ten aanzien van de reactie die het kreeg van Link&Venir op zijn eisenbundel. Link&Venir haalde 7 zetels, Ensemble LBK Samen 5 en Activ 2. Omdat schepenen in faciliteitengemeenten rechtstreeks verkozen worden, heeft Link&Venir sowieso 2 mandaten in het schepencollege en LKB 1. De onderhandelingen gaan dus vooral over de handtekening die Yves Ghequière (Link&Venir) nodig heeft om voorgedragen te worden als burgemeester. In ruil voor haar steun wil Activ onder meer de garantie dat het communautaire deze legislatuur in de ijskast verdwijnt.