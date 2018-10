Onderzoek naar mogelijke wanpraktijken in woonzorgcentrum

Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar mogelijke wanpraktijken in woonzorgcentrum Hof Ten Doenberghe in Hoeilaart. Volgens een anonieme getuige gaat het om een veelvoud aan wantoestanden. Zo zou er geen insuline zijn gegeven aan diabetici en geen morfine voor wie op sterven ligt.

Het woonzorgcentrum Hof Ten Doenberghe in Hoeilaart telt in totaal 91 kamers. Volgens de anonieme getuige zou er sprake zijn van mishandeling en medische wanpraktijken. "Puur sadisme", zo luidt het. Het nieuws staat vandaag te lezen in de krant Het Nieuwsblad.

Het was één van de medewerkers die naar het gerecht was gestapt om de wantoestanden aan te klagen. Het parket Halle-Vilvoorde onderzoekt de klacht en ook het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is al ter plaatse geweest. Steeds volgens de getuige zou een bewoonster met haar been klem zijn geraakt tussen de tralies van haar bed. "Ze schreeuwde het uit, maar de aanwezige verpleger deed niets", klinkt het. "Dat was geen ongeluk, dat was puur sadisme. Een andere bewoonster had doorligwonden, ontstoken door uitwerpselen."