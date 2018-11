Onderzoek naar skateshop in Overijse die variant op cannabis verkoopt

Cannabidiol-plantjes zijn een variant van cannabisplanten die minder dan 0,2 procent THC bevatten, het product dat er voor zorgt dat je high of stoned wordt. De planten bevinden zich daardoor in de zogenaamde grijze zone. Zijn ze legaal of niet? Het is voor interpretatie vatbaar.



Burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes is in elk geval niet blij met de nieuwe winkel. Ze liet een onderzoek openen, want de eigenaar zou geen vergunningsaanvraag hebben ingediend voor de winkel. Ook betreurt dat dat de shop de cannabidiol verkoopt, zeker omdat ze net naast een school is gelegen.