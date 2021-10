Onderzoek naar sociale dumping in bouwsector: twaalf personen opgepakt

Het Europese politieagentschap Europol heeft meer duidelijkheid gegeven rond het grootschalig onderzoek naar sociale dumping waarbij ook in onze regio mensen zijn opgepakt. Zaakvoerders van bouwbedrijven zouden via schimmige constructies buitenlandse werknemers naar ons land hebben gehaald. In het totaal zijn twaalf personen opgepakt. “Het bedrag van de sociale fraude die gepleegd werd zou oplopen tot 20 miljoen euro”, laat het Europese politieagentschap Europol weten.

Via constructies zouden zaakvoerders van bouwbedrijven de Europese en nationale wetgeving rond sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden met de voeten getreden hebben. “Het netwerk werd geleid door een Italiaanse familie die bedrijven had in Italië, Roemenië en Slowakije waarvoor lokaal werknemers gerekruteerd werden. Onderzoek wees uit dat de bedrijven geen enkele activiteit hadden”, laat Europol weten in een persmededeling.

In realiteit werden de werknemers naar onder meer werven in ons land gestuurd. De sociale fraude die daardoor gepleegd werd, zou oplopen tot zo’n 20 miljoen euro. “In België zouden zo’n twintig onderaannemers de werknemers in dienst hebben genomen. De arbeidsomstandigheden waarin de werknemers moesten werken waren vaak slecht, net als de arbeidsvoorwaarden. Zo werden het maximaal aantal werkuren per dag of per week, het minimumloon en de betaalde vakantie niet nageleefd”, aldus Europol.

In het totaal zijn twaalf mensen in het onderzoek opgepakt, waarvan tien in ons land. Verder werden ook 32 luxevoertuigen, vastgoed, geld op 350 rekeningen en 400.000 euro cash geld in beslag genomen. In Italië werd ook het geld op zestien bankrekeningen bevroren, goed voor meer dan 10 miljoen euro.