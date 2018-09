Onderzoek tegen mensensmokkelaars snelwegparking Groot-Bijgaarden van start

Voor de correctionele rechtbank van Brussel is het proces ingeleid tegen een bende mensensmokkelaars die enkele tientallen slachtoffers via snelwegparkings naar het Verenigd Koninkrijk bracht. De slachtoffers moesten tot 13.000 euro betalen en werden onder andere in koelwagens getransporteerd.

Het onderzoek ging van start toen de politie in Brussel een Britse bestelwagen controleerde waarin twee Iraakse vrouwen zaten. Het parket kon daarna een bende in kaart brengen die in 2017 een dertigtal Irakezen via snelwegparkings zoals Groot-Bijgaarden naar het Verenigd Koninkrijk had gesmokkeld.

'VIP-arrangement'

De slachtoffers, waarvan een groot deel minderjarig waren, moesten sommen tussen de 7.500 en de 13.000 euro betalen voor een zogenaamd ‘VIP-arrangement’ waarbij ze bij elke stap begeleid werden. Ze werden verstopt in vrachtwagens en bestelwagens, maar soms ook door Britse handlangers in personenwagens overgebracht. Verschillende slachtoffers werden ook met koelwagens getransporteerd naar Engeland.

Het parket van Brussel vervolgt nu zeven leden van de criminele organisatie voor mensensmokkel. Het proces werd vandaag ingeleid en zal op 16 november worden behandeld.