Al voor de derde dag op rij blokkeren boze boeren de A8 in Halle. Het protest breidde zich gisteren uit naar de rest van onze regio. Zo blokkeerden tractoren urenlang de Ring rond Brussel in Wemmel en de A12 in Meise. Maar mag je zomaar wegen blokkeren? Volgens onderzoeker Pieter Pecinovsky niet, al denkt hij niet dat er straffen zullen volgen.

Onderzoeker over boerenprotesten: “Betogen is een fundamenteel recht, wegen blokkeren niet”

Pieter Pecinovsky is verbonden aan de KU Leuven en deed onderzoek naar dit soort van wegblokkades. “Het gaat om een betoging, wat een fundamenteel recht is. Maar dat recht is niet absoluut, dus je kan niet zomaar doen wat je wil. Zo is het verboden om kwaadwillig te weg te belemmeren waarbij ongevallen of gevaarlijke situaties ontstaan. Ook als je een rijstrook vrijlaat, ben je strafbaar. Het moet situatie per situatie bekeken worden. Als je tijdens de actie banden in branden steekt, wordt dat ook zwaarder bestraft”, zegt Pecinovsky.

De straffen zijn overigens niet min. “Dat kan gaan van 5 tot 10 jaar cel, maar in de praktijk worden die straffen nauwelijks uitgesproken. Er zijn enkele voorbeelden de voorbije jaren waarbij mensen een maand cel met uitstel hebben gekregen. Het is bovendien moeilijk te identificeren wie verantwoordelijk is voor de actie”, zegt Pecinovsky. “Als je de boeren vervolgt, vrees je ook nog extra olie op het vuur te gooien. Ik denk dat dat ook wel meespeelt.”

Pecinovsky denkt tot slot niet dat de boeren vervolgd zullen worden voor de blokkades in Wemmel, Meise en Halle. “Je hebt over heel het land blokkades en demonstraties. Moet je die dan allemaal gaan vervolgen? Ik denk niet dat politie en justitie die taak aankan.”