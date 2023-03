Bioloog Klaas Van Roy vreest dat de lindebomen aan de Nieuwelaan in Meise beschadigd geraken bij de heraanleg van de fietspaden daar. Door de graafwerken kunnen de wortels van de bomen geraakt worden. Dat mag niet gebeuren vindt hij, want de lindebomen zijn een vaste waarde in Meise.

Ongerustheid over lindebomen bij aanleg fietspad in Meise

Langs de Nieuwelaan staan een tweehonderdtal Hollandse lindes van een kleine eeuw oud. Bioloog Klaas Van Roy wil dat die lindebomen met zorg behandeld worden, maar door de werken aan het fietspad aan de Nieuwelaan in Meise zou dat wel eens anders kunnen eindigen. "De graafwerken gebeuren heel dicht bij de stamvoeten”, zegt Van Roy. “Een groot deel van het wortelpakket kan worden beschadigd zodat de bomen minder vitaal worden of minder stabiel zelfs. Dat resulteert in de toekomst dikwijls in kwijnende bomen met vallende takken of zelfs bomen die kunnen uitwaaien."

Dat voorkomen kan niet zonder de hulp van de verschillende betrokken partijen. Klaas klopte daarom aan bij de gemeente Meise en het Agentschap Wegen en Verkeer. Die helpen graag mee. "We hebben het fietspad zo ver mogelijk van de bomen ingetekend. We moeten natuurlijk rekening houden met het openbaar domein”, zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer. “Voor de rest gaan we zo weinig mogelijk graafwerken uitvoeren. Als we graafwerken moeten doen, dan gaan we aangepast materiaal gebruiken waar mogelijk."

Toch wordt er bij verkeerswerken nog altijd te weinig rekening gehouden met het groen aan de kant van de weg, vindt Van Roy."In Vlaanderen is er nog niet de traditie van European ‘tree workers’ en ‘tree technicians’ in te schakelen in de ontwerpfase. De kennis is er, ze moet alleen nog toegepast worden." "