Ongeval met verschillende gewonden op A12

Een auto, met daarin 8 personen onder wie ook kinderen, botste er tegen de middenberm en ging overkop. Er kwamen 4 ziekenwagens en 2 MUG-teams ter plaatse. Alle inzittenden werden afgevoerd naar de ziekenhuizen van Vilvoorde en Jette. Of ze er erg aan toe zijn, is niet bekend. Door het ongeval was er lange tijd maar één rijstrook beschikbaar in de richting van Antwerpen.