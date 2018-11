Onrust aan leegstaande villa Itterbeek blijft duren

Combi's van de politie Dilbeek rijden af en aan bij de villa op de Lenniksebaan in Itterbeek. Tijdens ons gesprek met de politie wordt een patrouille zelfs weggeroepen, omdat er weer een verdachte is gesignaleerd in één van de tuinen achter de villa. De villa waar het allemaal om draait, is duidelijk verwaarloosd en er ligt veel afval in de voortuin. De kans dat je vanavond de loterij wint is veel groter dan dat je hier iets van waarde, laat staan geld, zou vinden. Maar daarmee schieten de ongeruste buren niets op. Zij voelen zich ’s avonds niet meer veilig in hun wijk.



"Het is ongelofelijk, iedereen is in paniek want je ziet die jongeren hier voorbijlopen. Dan verwittig je de politie, die pakt hen op, maar vervolgens zie je die jongeren weer door je tuin lopen. De mensen lopen hier rond met schrik, je bent niet meer gerust. Het wordt hier een echte chicago,” aldus buurvrouw Denise Claessens.De hele heisa begon eind oktober, met een inbraak in het bewuste huis. De chirurg die er op dat moment woonde, werd overvallen. Sindsdien leeft onder criminele jongeren het hardnekkige gerucht dat er nog meer geld te vinden is. Klopt niet, maar wat er wel te vinden is, is zeer veel rommel en afval in de tuin.



De buren hopen dat de rust in hun buurt zo snel mogelijk weerkeert.