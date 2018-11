Onstabiele verlichtingspaal verwijderd op Ring

De Brusselse Ring was woensdagavond enkele uren afgesloten in beide richtingen ter hoogte van de afrit Anderlecht-Industrie. Een verlichtingspaal dreigde om te vallen en op de rijbaan te belanden.

Rond 18u30 werd de brandweer bij hoogdringendheid opgeroepen voor een verlichtingspaal die dreigde om te vallen aan afrit 17 van de Brusselse Ring. Met een zware kraan, een hulpwagen met technisch materiaal en enkele pompwagens kon de brandweer na een poos het onstabiele gevaarte de baas en kon de paal zonder veel risico verwijderd worden. Het gemeentelijk interventieplan bleef al die tijd van kracht en de politie leidde de omleidingen zoveel mogelijk in goede banen. In en om Anderlecht was de verkeerschaos een tijdlang aanzienlijk.Even na 21uur werd de Ring weer opengesteld. Wat de problemen met de paal veroorzaakt heeft, is nog onduidelijk.