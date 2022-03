Ontbrekend stuk fietssnelweg tussen Zemst en Mechelen aangelegd​

De werkzaamheden aan de fietssnelweg F1 tussen de Abeelstraat in Mechelen en de grens met Zemst zijn gestart. Momenteel loopt de route dood ter hoogte van de elektrowinkel Krëfel. “De fietssnelweg wordt doorgetrokken achter de winkels”, laat de gemeente Zemst weten. “In november zou de aansluiting klaar zijn en kan je vanuit Zemst vlot richting Mechelen en Antwerpen fietsen.” Het agentschap Wegen en Verkeer legt het ontbrekend stuk fietssnelweg op de brug van de Brusselsesteenweg over de E19 in Zemst later dit jaar aan.

Foto: Gemeente Zemst