Ontdek vijf markante plekje uit onze regio in een nieuw boek

Interessant plekjes in eigen land ontdekken of herontdekken. Dat kan met het boek Atlas van Vergeten België, van fotograaf Bart Vanacker en Reinout Bossuyt. In hun boek wekken ze meer dan vijftig opmerkelijke locaties in heel het land tot leven, waaronder vijf pareltjes uit onze regio.

Een gereanimeerd modernistisch paleis, een vernielde abdij, uitgerangeerde treinen, een verlaten hotel, een vervallen telecomstation, zieltogende grafgrafgalerijen, een spooksnelweg.....in Atlas van Vergeten België nemen fotograaf Bart Vannacker en Reinout Bossuyt je mee op een boeiende tocht langs verborgen en vaak bizarre locaties. “We gaan elk jaar op ontdekkingstocht in eigen land en we merkten steeds meer plaatsen die ons intrigeerden. Daarom zijn we de geschiedenis van die plekken gaan opzoeken, wat resulteerde in interessante verhalen, “aldus auteur Reinout Bossuyt.

Vijf markante plaatsen

In onze regio bezochten en beschreven fotograaf Bart Vanacker en Reinout Bossuyt vijf markante plaatsen: de Catala-site in Huizingen waar ooit het papier werd geproduceerd voor onze geldbriefjes, de papiermolen Herisem en kartonfabriek Winderickx in Alsemberg, de voormalige militaire kazerne Asiat in Vilvoorde, de ballonloods op de PIVO-site in Zellik en de favoriet van de auteurs, het voormalige sanatorium Joseph Lemaire in Tombeek, een gehucht van Overijse.

Atlas van Vergeten België, toont eigenlijk de schoonheid van aftakeling en verval. In die zin is het sanatorium in Tombeek een beetje het buitenbeentje in het boek want dit gebouw werd gered van de totale ondergang. Vanaf 2009 werd het grondig gerestaureerd, en kreeg het een nieuwe bestemming. Sinds 2017 is dit het Woonzorgcentrum Residentie Tombeekheyde.

Atlas Vegeten België van Bart Vanacker en Reinout Bossuyt is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts.