Ontgravingen op kerkhof van Beert van de baan: 'Uniek stukje waardevol erfgoed'

In Beert, een klein dorp in de gemeente Pepingen, haalt de plaatselijke dorpsgemeenschap opgelucht adem. Drie jaar geleden liet de gemeente weten dat het oude kerkhof rond de kerk ontruimd moest worden maar dat plan gaat uiteindelijk niet door. De reden: het kerkhof blijkt plotseling waardevol erfgoed te zijn.

Het kerkhof van Beert oogt vandaag de dag niet zo mooi. Daarom werd enkele jaren geleden beslist om de graven waarvan de concessie verlopen is te ontgraven. “We hebben daarop verschillende adviezen gevraagd, waaronder ook erfgoed. Blijkbaar gaat het om één van de laatste authentieke kerkhoven rondom een kerk die nog bestaan”, zegt burgemeester Eddy Timmermans. “Dat unieke maakt de dorpskern mooi en willen we mooi houden.”

Geen ontgravingen dus, integendeel. “De graven waarvan de concessie verlopen is, worden overgedragen aan de gemeente. We gaan subsidies aanvragen om ze te laten restaureren. Door de jaren heen kunnen we de verschillende stijlen van grafstenen zien. Dat zijn zaken die we willen bewaren”, zegt Timmermans. “Het is de bedoeling om het kerkhof verder in te groenen. Ook de onmiddellijke omgeving wordt meegenomen in het verhaal, zodat de hele dorpskern mooier zal ogen.”

Graven waar er wel nog een concessie op rust mogen door de familie opgesmukt worden. Zij krijgen inspraak in de restauratie. Pepingen gaat, na het inspectieverslag van Monumentenwacht Vlaams-Brabant, een restauratieplan opstellen. Geïnteresseerden kunnen op 2 maart in ''t Zaaltje' in Beert wel al deelnemen aan een participatiemoment rond de herinrichting van de omgeving.