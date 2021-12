Ontmoetingshal moet afgebrande kerk nieuw leven inblazen

Tijdens de kermis in het centrum van Galmaarden belandde ruim dertien en een half jaar geleden een vuurpijl in de dakgoot van de Sint-Pieterskerk. De kerk ging in vlammen op. Het bisdom besliste enkele jaren later dat het gebouw niet langer dienst zou doen als kerk. De gemeente werd eigenaar en ging op zoek naar een nieuwe invulling. In de voormalige kerk zullen een bibliotheek en ontmoetingshal komen. “De afgebrande kerk bepaalt ondertussen het dorpsuitzicht en dus willen we dat uitzicht zo veel mogelijk bewaren”, licht schepen van Patrimonium Ludo Persoons toe.

In de nieuwe bibliotheek zal meer ruimte zijn voor activiteiten. De toren wordt toegankelijk gemaakt om een uitkijkpunt te creëren. “Bij de heropbouw van de voormalige kerk zal ook de omgeving opgewaardeerd worden”, gaat Persoons voort. “Op het kerkplein verdwijnen parkeerplaatsen voor een tuin. Het nabijgelegen Baljuwhuis willen we toegankelijker maken.” In 2025 zou het project afgerond zijn.