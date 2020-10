Ontploffing tijdens renovatiewerken aan woning

In Koningslo heeft deze namiddag een ontploffing plaatsgevonden in een woning aan de Pauwstraat. Een man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

In de woning zijn renovatiewerken aan de gang. Een man was met lijmen bezig in de badkamer en daarbij zijn vermoedelijk gassen vrijgekomen. Daarop deed zich een ontploffing voor in de woning. Het dak is zou daarbij letterlijk van de woning zijn gevlogen. Eén man raakte zwaargewond en vecht voor zijn leven. Het gaat om een vakman die aan het renoveren was in een door een koppel pas aangekocht huis. Een buurman raakte ook gewond en werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket van Halle-Vilvoorde gaat een deskundige ter plekke sturen.