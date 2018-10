Onzekerheid bij verfproducent blijft

De werknemers bij verfconcern AkzoNobel in Machelen en Vilvoorde zullen pas volgende week weten waar ze aan toe zijn, zo is vernomen in vakbondskringen van het bedrijf. Nieuw banenverlies lijkt onvermijdelijk.

In het Poolse Warschau staat van volgende maandag tot woensdag een Europese ondernemingsraad gepland. De bonden verwachten dat het Nederlandse verfconcern dan zijn herstructureringsplan uit de doeken zal doen. AkzoNobel wil voor 2020 niet minder dan 200 miljoen euro besparen. Momenteel tasten de bonden nog in het duister maar nieuw banenverlies lijkt onvermijdelijk.

In 2011 sneuvelden bij een grote herstructurering al eens 66 bediendenjobs in de afdeling marketing & sales en het voorbije jaar werden nog eens 26 bedienden ontslagen. Vorige maand kondigde AkzoNobel ook het schrappen van 12 arbeidersjobs aan. AkzoNobel stelt in ons land nog ongeveer 400 mensen tewerk in vestigingen in Vilvoorde en Machelen.