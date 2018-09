Ook andere faciliteitengemeenten sturen eigen oproepingsbrieven

De faciliteitengemeenten LInkebeek en Drogenbos versturen net als Wezembeek-Oppem eigen oproepingsbrieven naast de kiesbrieven die Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte 2 weken terug in opdracht van Vlaams minister Liesbeth Homans reeds verzond. In Sint-Genesius-Rode is over de zaak nog geen beslissing genomen. Wemmel besliste geen eigen kiesbrieven te versturen.

De burgemeesters van de 6 faciliteitengemeenten protesteerden eerder reeds tegen het feit dat provinciegouverneur De Witte alle oproepingsbrieven in het Nederlands verstuurde. Homans houdt immers vast aan de decretale regel dat Franstaligen uit deze gemeenten die een document in hun taal willen ontvangen dat telkens opnieuw moeten aanvragen, terwijl de burgemeesters verwijzen naar het feit dat de Raad van State reeds in 2 arresten aangaf dat Franstaligen dit slechts één keer om de 4 jaar moeten melden. Volgens hen kan de oproepingsbrief meteen in het Frans worden verstuurd naar degenen die zich de afgelopen jaren hiervoor registreerden.

In Wezembeek-Oppem, Linkbeek en Drogenbos werd reeds beslist om eigen oproepngsbrieven te versturen confrom de arresten van de Raad van State. In Sint-Genesius-Rode werd reeds beslist om de brieven overeenkomstig deze arresten te laten drukken, maar moet het college nog een beslissing nemen over de verzending.

In Wemmel beperkt het gemeentebestuur zich tot een gewone brief aan de circa 100 Franstaligen die zich registreerden voor de 4 jaar om hen te melden dat het college niet akkoord gaat met de oproepingsbrief van De Witte en de betrokkenen indien gewenst zoals andere Franstaligen een kiesbrief in hun eigen taal kunnen komen afhalen.