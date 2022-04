Ook in hoger beroep geen straf voor schriftvervalsing door Van Eyken

De zaak kwam aan het licht tijdens het moordonderzoek op de echtgenoot van Boigelot. Toen speurders de computers van Van Eyken en Boigelot analyseerden, vonden ze sporen van een vals diploma. Onderzoek leerde dat Van Eyken dat diploma had voorgelegd zodat zijn echtgenote een hoger loon kon krijgen als parlementair medewerkster. De voormalige politicus heeft die feiten altijd ontkend, maar zowel de correctionele rechtbank als het hof van beroep in Brussel verklaarden hem schulding. Van Eyken kreeg wel de gunst van opschorting van straf.

Intussen buigt het hof van Henegouwen zich over de moordzaak rond Van Eyken en Boigelot. De toenmalige echtgenoot van Boigelot werd in juni 2014 om het leven gebracht door het koppel. Van Eyken en Boigelot werden voor de moord veroordeeld tot 27 jaar cel, maar door een arrest van het Hof van Cassatie moet het hof van beroep in Henegouwen een nieuwe uitspraak doen over de strafmaat. Dat beide beklaagden schuldig zijn, staat wel definitief vast. De advocaat-generaal vordert 25 jaar cel. Het arrest in de zaak volgt op 26 april.

Intussen hangt er nog een derde veroordeling boven het hoofd van Van Eyken. Hij en Boigelot moeten zich binnenkort verantwoorden voor het saboteren van bewijsmateriaal in het onderzoek naar de moord op haar toenmalige echtgenote. Ze zouden een dvd met camerabeelden hebben proberen te vernietigen tijdens het consulteren van hun dossier op de griffie.