Ook opstartproblemen in vaccinatiecentrum Wemmel: “Dit scenario wil je niet meemaken”

Net als in de vaccinatiecentra in Overijse, Zaventem en in de Zennevallei verliep ook in Wemmel de opstart van de vaccinatiecampagne niet zonder problemen. Van de 200 uitgenodigde zorgverleners kwam ongeveer de helft opdagen.

Heel wat zorgverleners kwamen niet opdagen omdat ze al gevaccineerd bleken te zijn door hun werkgever. “Alleen beschikken wij niet over die gegevens. Geloof me, dat is een scenario dat je niet wil meemaken”, zegt Armand Hermans van Eerstelijnszone Grimbergen. “Bovendien lag het platform van de Vlaamse overheid plat. Dat verzamelt alle gegevens van mensen uit onze zone die in de zorgsector werken. We waren dus eigenlijk blind aan het werken.”

Gelukkig had de eerstelijnszone enkele weken terug een reservelijst aangelegd van op te bellen mensen in geval er vaccins op overschot waren. “De overheid wil niet dat we met eigen lijsten werken, maar nood breekt wet. De prikjes zijn zeker niet zomaar willekeurig gegeven, dit was een noodsituatie. Maar dit kan toch niet? We zijn hier echt al lang mee bezig: proefdraaien, testen, enzovoort. En nu volgt de administratie niet”, foetert Hermans.

Er werden in Wemmel wel mensen gevaccineerd die een niet-medisch beroep hebben. "Wat moet je doen als je die weinige vaccins ter beschikking hebt? Ik wil die laten zetten. Zo veel en zo snel mogelijk. Niks mag verloren gaan”, besluit Hermans. In het andere vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone Grimbergen in de JDK-hal in Londerzeel, verliep de vaccinatie gisteren zonder problemen.