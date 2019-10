Ook Vilvoordenaar Sammy Mahdi kandidaat-voorzitter CD&V

Vilvoordenaar en jongerenvoorzitter van CD&V Sammy Mahdi is kandidaat-voorzitter voor zijn partij. Dat maakte hij vandaag via sociale media kenbaar. Mahdi is de vierde CD&V’er die zich kandidaat stelt om de partij te leiden. De deadline voor alle kandidaturen is maandagmorgen.

Volgens Sammy Mahdi uit Vilvoorde staat de CD&V op een keerpunt en gaat het nu tussen ‘groeien of wegzakken, volkspartij of partij zonder volk’ voor de christendemocraten. Als mogelijke voorzitter van CD&V wil Mahdi de perceptie over zijn partij keren met duidelijkere communicatie en een eerlijkere boodschap. Hij is ervan overtuigd dat CD&V opnieuw kan inspireren, werven en overtuigen.

Mahdi is afkomstig uit Brussel, maar woont al een tijdje in Vilvoorde. Hij is er fractieleider in de gemeenteraad voor CD&V. Sinds twee jaar is hij voorzitter van de jongerenafdeling van CD&V. Door zijn deelname aan het Vier-programma De Slimste Mens werd hij twee jaar geleden nationaal bekend.

Andere kandidaten

Nog tot maandagmorgen kunnen er kandidaturen voor het CD&V-voorzitterschap bij komen. Voorlopig staat de teller op vier. Eerder kondigden CD&V burgemeesters Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka en Raf Terwingen al hun kandidatuur aan.

De eerste rond van de voorzittersverkiezingen vindt plaats op 17 november.

foto: Facebook Sammy Mahdi